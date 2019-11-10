تنبيه لمستخدمي طريق المدينة – مكة السريع

المواطن - المدينة المنورة

أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الأحد، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع “الهجرة” وطريق الجفر.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف، ويتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.