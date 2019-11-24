تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على محافظات مكة

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، تشمل محافظات : أضم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والقنفذة، والليث، والمويه، وبحرة، وتربة، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 8 من مساء هذا اليوم.

من جهتها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.