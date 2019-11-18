تنبيه من أمطار رعدية على الباحة
تستمر حتى السابعة مساء

تنبيه من أمطار رعدية على الباحة

2019/11/18
الساعة 12:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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