تنبيه من أمطار غزيرة على الباحة
تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم

تنبيه من أمطار غزيرة على الباحة

2019/11/19
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار
    •
  • الحصيني لـ”المواطن”: أجواء ماطرة على الرياض
    •
  • فيديو وصور.. أمطار الخير في الأحساء
    •
  • تنبيه من أمطار غزيرة على الباحة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :