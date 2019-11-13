تنبيه من المرور للمغادرين لأراضي المملكة
أكدت أن المخالفات يتم رصدها آليًّا

تنبيه من المرور للمغادرين لأراضي المملكة

2019/11/14
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى الالتزام بالأنظمة المرورية، مؤكدةً أنه يتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة المملكة.

وقال المرور، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين نأمل الالتزام بالأنظمة المرورية، ونحيطكم بأن المخالفات المرورية يتم رصدها آليًّا، ويتوجب سداد قيمة المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن معرفة قيمة المخالفات وسداد المخالفات من خلال الرابط التالي (هنــا).

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • تحذير.. كارثة على طريق الميناء في جدة!
    •
  • توجيه هام لقائدي المركبات
    •
  • المرور يوضح أهمية حزام الأمان
    •
  • فيديو.. كائن غريب في إشارة مرور !
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :