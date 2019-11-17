تنبيه من غبار وهطول أمطار على جازان

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية و أتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، والداير، والدرب، و الريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، فرسان، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.