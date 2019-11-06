تنبيه من مصرف الراجحي مع قرب اكتتاب أرامكو

تنبيه من مصرف الراجحي مع قرب اكتتاب أرامكو

2019/11/06
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نبه مصرف الراجحي عملاءه الراغبين في الاكتتاب على أسهم أرامكو بضرورة مراجعة أقرب فرع لتحديث معلومات الأسرة.

وقال المصرف في رسالة لعملائه: عزيزي العميل، في حال كان لديكم تحديث لمعلومات الأسرة بالإضافة أو الحذف لغرض الاكتتابات القادمة، نرجو زيارة أقرب فرع.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن قائمة البنوك التي سيتم من خلال الاكتتاب على أسهم الشركة في الطرح الأولي الذي سيتم في السوق المحلية.

ودعت أرامكو المستثمرين الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعتها لفتح حساب حتى يتمكنوا من الاكتتاب.


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