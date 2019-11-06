تنبيه من مصرف الراجحي مع قرب اكتتاب أرامكو

المواطن - الرياض
نبه مصرف الراجحي عملاءه الراغبين في الاكتتاب على أسهم أرامكو بضرورة مراجعة أقرب فرع لتحديث معلومات الأسرة.
وقال المصرف في رسالة لعملائه: عزيزي العميل، في حال كان لديكم تحديث لمعلومات الأسرة بالإضافة أو الحذف لغرض الاكتتابات القادمة، نرجو زيارة أقرب فرع.
وكانت أرامكو قد أعلنت عن قائمة البنوك التي سيتم من خلال الاكتتاب على أسهم الشركة في الطرح الأولي الذي سيتم في السوق المحلية.
ودعت أرامكو المستثمرين الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعتها لفتح حساب حتى يتمكنوا من الاكتتاب.
أدفع مثلا
عشرة الاف
ويجيني ارباح بعد ستة أشهر
مائة ألف
يا جيه الخير فيه احد معه سلف عشان اكتب ويجيني دعم وتتحسن اوظاعي ولا اشتري بيت ولا اتزوج ولا تصرف على إلى احصل وظيفه
حفظ الله والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين الذين يتلمسون احتياجات اخوانهم ابناء المملكه العربيه بكل حرص وعطف وحنان لينعم بالعيش الكريم وانبارك لاخواننا ابناء المملكه العربيه السعوديه لهذا الاكتتاب المميز الذي يبشر بالخير لهم من ولاة امرهم حفظهم الله ورعاهم واتمنى لهذا الاكتتاب النجاح والتوفيق لجني مكتتبيه ثمار الخير التي لاتتونى حكومتنا أن ينعموا بها واشكر مصرف الراجحي المميز في خدماته وخصوصا مجال التدوال والحرص لعملائه أن لاتكون هناك عقبات تعيق امور اكتتابهم ومن يعولون عبر محافظهم لدى المصرف وتحديثها حسب النظام
حفظ الله والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين الذين يتلمسون احتياجات اخوانهم ابناء المملكه العربيه بكل حرص وعطف وحنان لينعم بالعيش الكريم وانبارك لاخواننا ابناء المملكه العربيه السعوديه لهذا الاكتتاب المميز الذي يبشر بالخير لهم من ولاة امرهم حفظهم الله ورعاهم واتمنى لهذا الاكتتاب النجاح والتوفيق لجني مكتتبيه ثمار الخير التي لاتتونى حكومتنا أن ينعموا بها واشكر مصرف الراجحي المميز في خدماته وخصوصا مجال التدوال والحرص لعملائه أن لاتكون هناك عقبات تعيق امور اكتتابهم ومن يعولون عبر محافظهم لدى المصرف وتحديثها حسب النظام