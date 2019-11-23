تنويه مهم من الصحة بشأن تطعيمات الأطفال

تنويه مهم من الصحة بشأن تطعيمات الأطفال

2019/11/23
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة، على أهمية تطعيم الأطفال للحفاظ على صحتهم، وتقوية جهازهم المناعي.

ونشرت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي علقت عليه بقولها: “التطعيمات تمنح طفلك مناعة أقوى وحياة أفضل بإذن الله”.

يذكر أن أطباء الأطفال يحذرون من خطورة إهمال التطعيمات في مواعيدها، وخطورة ذلك في إصابة الأطفال بأمراض خطيرة.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :