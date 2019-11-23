تنويه مهم من الصحة بشأن تطعيمات الأطفال

المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة، على أهمية تطعيم الأطفال للحفاظ على صحتهم، وتقوية جهازهم المناعي.

ونشرت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي علقت عليه بقولها: “التطعيمات تمنح طفلك مناعة أقوى وحياة أفضل بإذن الله”.

يذكر أن أطباء الأطفال يحذرون من خطورة إهمال التطعيمات في مواعيدها، وخطورة ذلك في إصابة الأطفال بأمراض خطيرة.

التطعيمات تمنح طفلك مناعة أقوى وحياة أفضل بإذن الله. #اليوم_العالمي_لصحة_الطفل

pic.twitter.com/0MFmzKCeyR — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 20, 2019