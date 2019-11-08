تنويه وتحذير من الترفيه بشأن موسم الرياض

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للترفيه من مخالفات أنظمة الذوق العام التي قد يقع فيها زوار موسم الرياض، مؤكدةً أنه يجب على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن أي مخالفة لأنظمة الذوق العام.

وشددت الهيئة في تغريدات لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، على أن اتّباع أنظمة موسم الرياض، والتقيد بضوابط الذوق العام يعكس صورة مثالية عن مجتمعنا.

وطالبت الترفيه في سياق آخر، بتجنب التدخين في الأماكن المزدحمة بالأطفال أو المجهزة للمشي وتجمعات العائلة؛ لأن من حق الجميع الاستمتاع بهواء صحي نقي في موسم الرياض.