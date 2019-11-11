تهامة عسير ترتوي بالمطر.. والمدني يحذر

المواطن - أحمد الشهري - محايل

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم الاثنين، مصحوبة بزوابع رعدية على محافظات رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتسبب الأمطار التي هطلت على محافظة محايل في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى شمال المحافظة عدة ساعات، فيما باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة الانهيارات التي خلّفتها الأمطار التي هطلت على المحافظة.

من جهته ناشد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

ونصح الجميع بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها.