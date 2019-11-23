توتنهام ينتفض بثلاثية مثيرة

المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي من تحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي منذ شهرين، وذلك بعد فوزه اليوم على حساب نادي ويست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ نادي توتنهام، المباراة ضاغطًا بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في اللقاء.

ونجح توتنهام بعد جمل فنية مميزة في إحراز الهدف الأول له عبر اللاعب هيونج مين سو في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وقدم هيونج مين سو أداءً مميزًا ليصنع الهدف الثاني لنادي توتنهام الذي سجله اللاعب البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وأنهى توتنهام الشوط الأول من مباراة ويست هام، متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ضغط توتنهام بقوة ليُسجل الهدف الثالث عبر اللاعب هاري كين في الدقيقة الخمسين بضربة رأسية متقنة.

وبعد الهدف الثالث، تراجع أداء فريق توتنهام؛ مما أعطى الفرصة لفريق ويست هام للبحث عن إحراز الهدف الأول.

ونجح ميشيل أنطونيو في إحراز الهدف الأول لويست هام في الدقيقة الثالثة والسبعين، لتُشير النتيجة إلى تقدم توتنهام بثلاثية مقابل هدف.

وقلص الإيطالي أنجيلو أوجبونا الفارق لويست هام بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في شباك توتنهام في الدقيقة السادسة والتسعين.

وكشف تقرير صحافي، أمس الجمعة، عن أحد البنود في عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، إلى أن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية منافسات موسم 2022/ 2023، وبراتب يبلغ 15 مليون إسترليني.

وأوضحت أنه في حالة نجاح مورينيو في قيادة توتنهام إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فإن المدرب البرتغالي سيحصل على مكافأة إضافية قدرها مليونا جنيه إسترليني.

وسيخسر نادي توتنهام أرباحًا مادية كبيرة في حالة ابتعاده عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي المقبل، كما أنه لن يستطيع إبرام صفقات كبرى تخدم مخططات مورينيو.