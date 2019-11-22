توتنهام يُحفز مورينيو بمكافأة إضافية

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن أحد البنود في عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية منافسات موسم 2022/ 2023، وبراتب يبلغ 15 مليون إسترليني.

وأوضحت أنه في حالة نجاح مورينيو في قيادة توتنهام إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فإن المدرب البرتغالي سيحصل على مكافأة إضافية قدرها مليوني يورو.

وسيخسر نادي توتنهام أرباحًا مادية كبيرة في حالة ابتعاده عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الرياضي المقبل، كما أنه لن يستطيع إبرام صفقات كبرى تخدم مخططات مورينيو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.