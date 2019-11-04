توتنهام يُخطط لعلاج نجمه نفسيًا بعد كسر قدم لاعب إيفرتون

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن خطته من أجل دعم نجمه الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، بعد أن قام بكسر قدم اللاعب البرتغالي أندري غوميش لاعب إيفرتون خلال لقاء الفريقين بالأمس في الدوري الإنجليزي.

وكان الحكم مارتن أتكينسون طرد سون لاعب توتنهام في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة بعد تسبب التحامه في كسر مضاعف لقدم غوميش لاعب إيفرتون في لقطة أرعبت الحاضرين في أرضية الملعب.

يذكر أن سون بكى متأثرًا بإصابة غوميش، حيث التف حوله لاعبو إيفرتون وتوتنهام لمواساته قبل أن يُطرد من المباراة.

وسيعرض توتنهام دعمه الكامل لتهيئة سون من حالته النفسية السيئة عن طريق تقديم جلسات علاج نفسي له خلال الفترة المقبلة.

وانتهت مباراة إيفرتون وتوتنهام أمس الأحد بالتعادل بهدف لكل فريق.