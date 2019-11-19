تعليق من إمارة الباحة على الفيديو المسيء

تعليق من إمارة الباحة على الفيديو المسيء

2019/11/19
الساعة 9:23 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن الإمارة تستهجن ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وتم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، واصفًا الفعلة بأنها “لا مسؤولة”.

وأكد أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.

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ابو ابراهيم
ضيف
ابو ابراهيم

ونعم في الباحة وأهلها غامد وزهران وجميع القبائل سراة تهامة ولي يتكلام في الباحة وأهلها يستاهل يحاسب أشد حساب حتي يعرف من تكون الباحة

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