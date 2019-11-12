توجيه هام لقائدي المركبات

توجيه هام لقائدي المركبات

2019/11/12
الساعة 8:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شددت المديرية العامة للمرور على ضرورة التأكد من وجود مساحة كافية للدخول والخروج من السيارة حولك وحول السيارات المجاورة، وذلك عند إيقاف السيارة.

وقالت المرور في تغريدة عبر “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء: احرص دائمًا عند إيقاف مركبتك على عدم ملاصقتها للمركبات المجاورة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، نصيحة للسائقين والسائقات، بخصوص إشارات المرور؛ لضمان سلامة الجميع على الطريق.

ولفتت الإدارة إلى أن الالتزام بإشارة المرور يضمن سلامتك وسلامة الآخرين.

وأكدت في تغريدة أنه يجب تجنب إرباك سير الحركة المرورية بالانعطاف المفاجئ؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

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