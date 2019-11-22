توضيح من أمانة نجران بشأن نفق الفيصلية

المواطن - نجران

أصدرت أمانة منطقة نجران، أمس الخميس، بيانًا بشأن شكاوى الأهالي من تعثر مشروع نفق الفيصلية.

وأوضحت الأمانة، في بيانها، أن المشروع توقف في بداياته بسبب تعارضه مع خدمات تتطلب الترحيل قبل البدء في تنفيذ أعمال الحفر والإنشاء، حيث إن كل خدمة من هذه الخدمات يتم التنسيق مع الجهة التابعة لها وإعداد المخططات وتكليف مقاول مختص من قبل كل جهة؛ للبدء في الترحيل حتى لا تتعارض مع جسم النفق، حيث تقع على جزء كبير من مساحة النفق ومنتشرة على كامل عرض طريقي الخدمة بالجهة الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى أولوية الترحيل للخدمات؛ فالصرف الصحي والمياه تم ترحيلها أولًا، ثم خطوط الهاتف الخاصة بشركة الاتصالات وموبايلي ثم خطوط الكهرباء نظرًا لضيق المساحات الخاصة والمحددة للخدمات بعد الترحيل.

وأضافت: “بعد ذلك تم البدء في بند سند جوانب الحفر الذي تم الاتفاق فيها مع إحدى الشركات المتخصصة بعد إعداد الدراسات والتصاميم التي تؤمن الحفر الأعماق تصل إلى 15.6 وهو عمق غرفة المضخات للمشروع والذي كان لزامًا علينا، وذلك لتأمين المنازل والمحلات والمنشآت الخاصة المجاورة للنفق ومن ثم تنفيذ باقي بنود العقد حسب المواصفات وتحت إشراف دقيق من قبل الأمانة ومكاتب استشارية متخصصة”.

وتابعت الأمانة، أنه عند هطول الأمطار الغزيرة على مدينة نجران بتاريخ 26-5-۲۰۱۹م حدثت بعض الملاحظات بسبب أن العمل في البنود كان جزئيًا ولم يكتمل، وعلى إثرها تم تكليف المقاول بإزالة الأعمال المتضررة وإعادة تنفيذها من جديد، وليس معالجتها أو ترميمها، حيث أخذت مدة زمنية ليست بالقليلة، علمًا بأنه تم فتح النفق لتسهيل الحركة على المواطنين والمقيمين سواء من أعلى أو داخل النفق مما أثر على نسبة الإنجاز كما أن المدة المتبقية من المشروع تتخطى الـ ۱۳ شهرًا و10 أيام، ونسبة الإنجاز عندما هطلت الأمطار كانت 80 %.

واختتمت الأمانة بقولها “إن العمل بنفق الفيصلية في مراحله النهائية بنسبة إنجاز تعادل ۹۲٪ وإن شاء الله سيتم الانتهاء منه قريبًا”.