توضيح مهم من البيئة بشأن حليب الإبل

المواطن - الرياض

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الأربعاء، من شرب حليب الإبل غير المبستر الذي يُباع على الطرقات.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إن بيع حليب الإبل غير المبستر على الطرقات أحد أسباب الإصابة بالحمى المالطية، تجنبْ شرب الحليب غير المبستر؛ حفاظًا على صحتك.

وأكدت الوزارة أن الحليب الملوث يساعد في نقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، ومنها الحمى المالطية أو “البروسيلا”.

وطالبت وزارة البيئة بالتبليغ عن الباعة المتجولين في الطرقات على هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ 8002470000.