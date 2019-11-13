توضيح مهم من حساب المواطن للمستفيدين

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد لم يحصل على أي مبالغ من الدعم هذا الشهر، رغم أن حالة الدفعة تظهر له أنها مدفوعة”.

وقال المستفيد في شكوى قدمها عبر حساب خدمة العملاء: “لم أستلم ولا ريال هذا الشهر ومكتوب دُفِعت!!”.

ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة قال فيه: “في حال كانت الدفعة (مدفوعة) الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة (الدفعات المالية) دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب”.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد عبر هذا الرابط (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية:

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.