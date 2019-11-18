توضيح هام بشأن تمديد موسم الرياض

المواطن - الرياض

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، المزيد من التفاصيل بشأن تمديد فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وحبيت أوضح لكم: الموسم ينتهي في وقته 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط، مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة هي التي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، ويمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.. وتستاهلون أكثر.

واحتفى العديد من المواطنين والمقيمين بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص تمديد موسم الرياض لنهاية شهر يناير المقبل، معتبرين أن هذا القرار جاء بوقته.

وتصدر وسم تمديد موسم الرياض الترند السعودي مع تغريدات تعبر عن الفرحة بهذا القرار الذي يلبي رغبة الآلاف بل ملايين المواطنين.

وحقق موسم الرياض أكثر من 7.6 مليون زائر خلال أول شهر، وهو أكبر من الرقم الذي كان متوقعًا أن يحققه الموسم خلال فترته الكاملة التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل.