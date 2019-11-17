توفي اليوم.. من هو عدنان الباجه جي ؟

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توفي السياسي العراقي عدنان الباجه جي، وزير الخارجية العراقي السابق، في أبو ظبي، اليوم الأحد، عن عمر 96 عامًا.

والباجه جي سياسي ودبلوماسي عراقي من مواليد بغداد عام 1923، وهو نجل السياسي البارز في عهد الملكية، مزاحم الباجه جي، الذي كان رئيس الوزراء العراقي خلال الحرب في فلسطين في عام 1947.

وتخرج عدنان الباجه جي في الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم تابع دراسته العليا في كلية فيكتوريا التي كانت حينها مدرسة عمومية إنجليزية بالقاهرة.

عين سفيرًا للعراق في الأمم المتحدة إبان ثورة 14 يوليو 1958 بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم، ثم وزيرًا للخارجية في عهد عبدالسلام عارف وخدم خلال الحرب مع إسرائيل في 1967.

وكان عدنان الباجه جي خارج العراق عندما أطاح البعثيون بحكم عبدالرحمن عارف في انقلاب يوليو 1968، وارتأى عدم العودة وقرر العمل مع المعارضة العراقية، حيث كان عضوًا بارزًا فيها، والتحق بحكومة أبو ظبي للعمل فيها، وقد حضر اجتماع التوقيع على دستور إقامة الإمارات وإعلان استقلال الدولة.

وبعد 2003 تم تعيين عدنان الباجه جي عضوًا في مجلس الحكم الذي تشكل بتاريخ 12 يوليو من العام ذاته، ومنحه المجلس صلاحيات جزئية في إدارة شؤون العراق، كما أنه رفض القيام بدور الرئيس في المجلس الانتقالي.