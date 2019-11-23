توقعات الأرصاد لطقس الغد

توقعات الأرصاد لطقس الغد

2019/11/23
الساعة 8:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية، في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطي.

وحول حالة الرياح على البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، في حين ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة على الخليج العربي.

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