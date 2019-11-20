توقعات باستمرار تراجع الحرارة غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، غدًا، على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد إلى منطقة نجران في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق نجران، عسير، الباحة، جازان وتشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منهما، كذلك يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها.

أما عن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فستكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية بوجه عام بسرعة 15-40كم/ساعة على الخليج العربي.