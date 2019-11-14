توقعات طقس الغد تثير القلق
أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية وضباب كثيف

توقعات طقس الغد تثير القلق

2019/11/14
الساعة 3:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا،  على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.

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