توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم السبت

توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم السبت

2019/11/02
الساعة 8:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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