توقيت نهائي آسيا يؤرق طلاب المدارس

المواطن - الرياض

بدأت حُمّى نهائي دوري أبطال آسيا الأحد المقبل بين الهلال وأوراوا على أرض الأخير باليابان تجتاح جميع شرائح المجتمع، إلا أن الفئة الأكثر تفاعلًا هي شريحة طلاب المدارس والذين أبدوا إحباطهم واستياءهم الشديد من توقيت المباراة والذي يتعارض مع نهاية يومهم الدراسي.

وطالب عدد من أولياء أمور الطلاب بأهمية تفاعل وزارة التعليم من خلال إيجاد حل وسط كفيل بالتفاعل مع أبنائهم الطلاب وتلبية رغباتهم في متابعة المباراة، وفي المقابل يضمن سير اليوم الدراسي دون إرباك أو كثرة استئذانات أو غيابات، ومن ذلك على سبيل المثال تقليص حصة من حصص اليوم الدراسي الأحد المقبل وذلك تفاعلًا مع مباراة ممثل الوطن.

وذكر أكثر من ولي أمر إلى أن أبناءهم بدؤوا يلوحون بالغياب منذ مطلع الأسبوع الحالي وفور تداول توقيت المباراة الواحدة بعد الظهر، وهذا ما لا يتمنونه خاصة وهي فترة امتحانات شهرية.

يذكر أن توقيت المباراة أعاد للأذهان ذكرى نهائي أمم آسيا بين منتخبنا الوطني ومنتخب اليابان عام 1992م قبل 27 سنة، والذي تزامن حينها مع منتصف اليوم الدراسي، وما زال البعض ممن أصبح موظفًا الآن، وكان وقتها طالبًا يندب حظه لعدم تمكنه من مشاهدة ذلك النهائي ولا يتمنى في المقابل أن يتكرر ذلك مع أبنائه خاصة وفرصة إيجاد حل متاحة جدًّا.

ويعاني من توقيت المباراة بشكل مضاعف طلاب المدارس التي تطبق حصة النشاط وخاصة طلاب المنطقة الشرقية والدمام تحديدًا؛ حيث إن خروج المراحل الثلاث هناك بما فيها الابتدائية حوالي 2 بعد الظهر! وهو ما يعني وصول معظم الطلاب إلى منازلهم مع نهاية المباراة خاصة مع الزحمة الكبيرة التي تسبب بها تأخير خروجهم وتزامنه مع خروج الموظفين.

وعلق أحد أولياء أمور الطلاب بمنطقة الرياض بطرافة على الموضوع قائلًا: ليت تطبيق التوقيت الشتوي تأخر إلى بعد النهائي الأسيوي؛ حيث إن تطبيقه يعني تأخر خروج الطلاب وتعارضه مع وقت المباراة.