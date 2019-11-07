توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع لاتفيا
في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي

توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع لاتفيا

2019/11/07
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

وقع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير خارجية جمهورية لاتفيا السيد إيدغارسرينكيفيتش، اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، اليوم الخميس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019م بمكتب معالي وزير المالية في الرياض، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي.


وذلك على هامش زيارة وزير خارجية جمهورية لاتفيا إلى المملكة. وقد دعا معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان المستثمرين من البلدين للدخول في الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الميزات الضريبية التي تمنحها الاتفاقية لهم.
حضر مراسم التوقيع الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، والأستاذ ثامر بن صالح الجارد مستشار وزير المالية.

  


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة
    •
  • اتفاقية لنشر ثقافة الاعتدال بين معهد الأمير خالد الفيصل ورئاسة شؤون الحرمين
    •
  • اتفاقية لإعفاء المنشآت التي يعمل بها 249 موظفاً من هذه الرسوم
    •
  • توقيع اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني والهيئة العامة للإحصاء
    •

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :