توقيع اتفاق الرياض رسمياً الثلاثاء.. المملكة صانعة السلام في اليمن

المواطن - الرياض

أيام قليلة ويتم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق الرياض، يوم الثلاثاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويأتي هذا الاتفاق التاريخي ليؤكد احترام مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.

احترام مكونات الشعب اليمني

كما يؤكد هذا الاتفاق والجهود التي بذلتها المملكة على احترام الرياض لجميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.

ويؤكد المراقبون أن المملكة دعمت اليمن سياسياً وعسكرياً وتنموياً وإغاثياً في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب، كما أن المملكة تقدر الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق، وتقدر لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.

المملكة صانعة السلام

المملكة أكدت بهذا الاتفاق أنها صانعة سلام في اليمن صنعته في المبادرة الخليجية وهذا الاتفاق وجميع الاتفاقيات السلام في المنطقة بينما لم تجنِ اليمن والمنطقة من إيران سوى زيادة الاضطرابات والفوضى في المنطقة.

يذكر أن أعلن سفير المملكة باليمن محمد آل جابر أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيتم الثلاثاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.