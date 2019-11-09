توقيع ديوان رقية شاعر على هامش أمسية أدبي الباحة

المواطن - حسن عسيري - الباحة

يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي، بالشراكة مع الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي، أمسية شعرية، بعد صلاة عشاء يوم الاثنين القادم، بقاعة الشيخ سعيد العنقري بمقر النادي بغابة شهبة.

وسيحيي الأمسية كل من الدكتور الشاعر سامي بن محمد الفقيه الزهراني والدكتور الشاعر فلاح بن مرشد العتيبي، عضوا الجمعية.

وسوف يدير الأمسية عضو الجمعية الدكتور: يوسف بن طفيف الدعدي، والذي سيعطي في بداية الأمسية نبذة عن الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي وأهم نشاطاتها ومنجزاتها.

وقال رئيس النادي حسن الزهراني: إن هذه الأمسية تأتي ضمن نشاطات النادي الأسبوعية تلبية لأذواق جماهير النادي من عشاق الشعر العربي الراقي، في إطار الشركات الثقافية والمجتمعية التي يقيمها النادي مع الإدارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، كما سيوقع الدكتور سامي الفقيه على هامش الأمسية ديوانه الجديد (رقية شاعر).