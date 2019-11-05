تويتر يحلل نفسية مستخدميه: شخص من كل 5 يعاني الوحدة!

المواطن - متابعة

استعانت الدراسات الحديثة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي ليصبح أقرب إلى فأر للتجارب وأداة للدراسة، لتكون آخر هذه الدراسات لتحديد من يعانون من الوحدة.

وعبر تغريدات تويتر، أثبتت دراسة حديثة أن شخصًا من بين كل خمسة أشخاص من البالغين في الولايات المتحدة يعاني من حالة وحدة، وهو الأمر الذي يرتبط بأمراض الاكتئاب والخرف والقلب وعدد من المشاكل الصحية الأخرى.

ووفقًا لتحليل تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، استعرض الباحثون في جامعة “بنسلفانيا” الأمريكية محتوى تغريدات مجموعة من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحدد الباحثون، بحسب “ديلي ميل”، أكثر من 6.200 شخص، يستخدمون كلمات مثل “وحيد” أكثر من خمس مرات من عام 2012 إلى عام 2016، وكتب المستخدمون ممن يشعرون بالوحدة تغريدات مضاعفة لما فعله الآخرون وكانوا أكثر عرضة لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي ليلًا.

وأظهر الباحثون أن لغة المستخدمين الذين يعانون من الوحدة بدت غاضبة، وكئيبة، وقلقة أكثر من المستخدمين الآخرين، كما ذكروا أن المستخدمين الذين عانوا من الوحدة غالبًا ما غردوا عن مشكلات تتعلق بعلاقاتهم العاطفية، وتعاطيهم للمخدرات، أو صعوبة في التحكم في عواطفهم وانفعالاتهم.