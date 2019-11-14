تيتي: اللاعبون البرازيليون يتألقون في السعودية

المواطن - محمد سمعه

أثنى المدرب البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي على أداء لاعبي بلاده في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع أنديتهم.

وتحدث تيتي في المؤتمر الصحافي، قبل مباراة البرازيل والأرجنتين الودية قائلًا: نتابع اللاعبين البرازيليين في الدوري السعودي وهم يقدمون أداءً جيدًا مع أنديتهم.

وفي السياق ذاته، وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقيادة النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني إلى الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البرازيلي وديًا غدًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويذكر أن منتخب الأرجنتين، سيواجه غريمه منتخب البرازيل غدًا الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عبر حسابه في تويتر أنه تم طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين التي تُقام في ملعب الجامعة معقل فريق الهلال.

جدير بالذكر أن تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 3000 ريال.