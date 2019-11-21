تيك توك يطلق ميزة جديدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يبدأ تطبيق تيك توك تجربةَ مِيزةٍ من شأنها أن تتيح لمستخدميها البالغ عددهم مليار مستخدم، شراء المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو.

بحسب موقع Money، يضيف التطبيق خيار إضافة عناوين URL إلى المحتوى، ويتيح الرابط في الإصدار التجريبي للمستخدمين شراء المنتجات من بعضهم ووضعها في عربة التسوق، دون مغادرة التطبيق.

تأتي هذه الخطوة على غرار خطى مواقع التواصل الاجتماعي إينستقرام بينترست، وتعد دليلاً على الاهتمام المتزايد بالتجارة الإلكترونية.

في العام الماضي، عرض بينترست لأول مرة ميزة تسمح للشركات بتحويل صور منتجاتها إلى إعلانات مرئية، ويسمح إينستقرام للماركات بوضع علامات على صور المنتجات بمعلومات عن الأسعار ورابط للشراء مباشرةً من خلال التطبيق.