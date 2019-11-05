تين كات: لا أعد بالمعجزات وأحتاج إلى دعم الجماهير

المواطن - مروة نبيل

طالب المدرب الهولندي هينك تين كات جماهير نادي الاتحاد بدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيعمل على إعادة العميد إلى مكانته الطبيعية.

وعقد المركز الإعلامي بنادي الاتحاد مؤتمرًا صحافيًّا لمدرب الفريق الأول، الهولندي هينك تين كات، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.

وأعرب تين كات عن سعادته بثقة مجلس إدارة نادي الاتحاد في إسناد مهمة تدريب الفريق الأول إليه، مؤكدًا أنه يحتاج إلى وقفة ودعم الجماهير خلال الفترة المقبلة لتحقيق تطلعاتها.

وتابع خلال تصريحاته: “لا أملك عصًا سحرية، ولا أعد بالمعجزات، لكن أعلم أن الاتحاد عائلة كبيرة ومترابطة، وسأبذل أقصى ما بوسعي حتى أعيده إلى مكانته الطبيعية، وهذا سيحدث بدعمكم”.

وأضاف: “أعلم جيدًا ظروف نادي الاتحاد والمرحلة التي يمر بها الفريق فنيًّا وتحدثت مع مجموعة من اللاعبين الحاليين قبل قدومي”.

وعن فلسفته الخاصة في التدريبات، قال المدرب الهولندي: “السيرة الذاتية ليست ضمانًا للنجاح وأركز على أدق التفاصيل الفنية ونملك كل مقومات النجاح وأرغب في ترك بصمة إيجابية”.

وبشأن عودته مجددًا إلى التدريب، علق تين كات قائلًا: “تركت التدريب لفترة مؤقتة وما زلت متعطشًا للعمل الفني وتحقيق الإنجازات من جديد”.

وحول بدايته الفعلية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قال تين كات: “سأناقش هذه الأمور مع الإدارة والجهاز الفني ولن أتوانى عن دعم الفريق بتواجدي إلى جانب اللاعبين في اللقاء المقبل”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “شاهدت بعض مباريات الاتحاد الماضية وأعرف الفريق جيدًا، وسبق لي مواجهة العميد في أكثر من مرة، وأنا متابع جيد للدوري السعودي بحكم مشاركة أحد أقاربي مع نادي الفتح”.

وأكد تين كات أن نادي الاتحاد فريق كبير ويسعى للمنافسة على جميع الألقاب المتاحة، مضيفًا: “وما يتميز به الآخرون عنا هو طريقة تحضيرهم للموسم”.

وتحدث المدرب الهولندي عن مستوى لاعبي نادي الاتحاد قائلًا: “وجود عناصر عديدة من اللاعبين المحليين في المنتخب السعودي دلالة على تميز هذه العناصر، والحكم عليهم سيكون بناء على عطائهم الفني داخل الميدان”.