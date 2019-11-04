تين كات مدربًا لـ #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع تين كات عقد تدريبه العميد، موضحًا أن عقده يمتد إلى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتمت مراسم التوقيع بين رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد والمدرب الهولندي تين كات، بحضور نائب الرئيس المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.

وكان نادي الاتحاد قد أقال المدرب التشيلي لويس سييرا بسبب سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتم تعيين المدير الفني الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.