ثريات فخمة وأعمدة رخامية ومنحوتات لينين.. صور مذهلة لعالم خلاب تحت أرض موسكو

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

على عكس أغلب محطات المترو في جميع أنحاء العالم، فإن تلك المصممة إبان الاتحاد السوفياتي سابقًا، لم يكن غرضها مساعدة الناس على الانتقال من نقطة إلى أخرى فقط، بل استخدمت أيضًا كأعمال للدعاية السياسية، مزيج من النحت والعمارة والفن، والترويج لفكرة أن الشيوعية تعني “رفاهية الجميع”.

المصور “كريستوفر هيرويغ”، قضى سنوات يصور هذه المحطات، ويوثق تصميماتها المتنوعة، وقام بتجميع صور مذهلة في كتاب جديد بعنوان “محطات المترو السوفيتية”، ويصف فيه عالمًا خلابًا تحت الأرض.

وقال “كريستوفر”: “محطات المترو مزيج رائع من الدعاية والفن والتصميم، ستنجذب بسهولة إلى العلامات السيريالية الغريبة والفسيفساء الرائعة وتركيبات الإضاءة، ذلك قبل أن يسحقك الزحام في ساعات الذروة”.

إليكم صور “كريستوفر هيرويغ” الساحرة لمحطات مترو الاتحاد السوفيتي السابق، وتشمل محطات في بطرسبرغ، وتبيليسي، وموسكو، ونارفاسكيا، وأوزبكستان، وأذربيجان، وروسيا، وكراكيف، وكييف، وأرمينيا.