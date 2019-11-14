ثلاثة تعليمات تُهدي #الهلال الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي الهلال فرصة ذهبية للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، عند مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب النهائي يوم 24 نوفمبر الجاري.

وسيتجه المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال لفرض ثلاثة تعليمات على لاعبي الهلال من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري.

وسيكون لزامًا على لاعبي الهلال أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم وتجنب السهر تمامًا بالإضافة إلى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والالتزام بنظام غذائي معين تجنبًا لـ زيادة الوزن قبل مواجهة أوراوا.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي متوقفة حاليًا بسبب خوض المنتخب السعودي لمبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وأقدم نادي الهلال على تصرف مُبشر بصورة كبيرة للجماهير الهلالية، التي تحلم برؤية فريقها مُشاركًا في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام العام الحالي في قطر.

وقالت تقارير إخبارية: إن نادي الهلال جهز قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مونديال الأندية من أجل إرسالها إلى الفيفا، وذلك تحسبًا لتأهل أزرق العاصمة إلى البطولة المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وكان نادي الهلال فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على فريق أوراوا الياباني بهدف دون رد أحرزه اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين من عمر المباراة.