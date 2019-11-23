ثلاثة سيناريوهات أمام #الهلال للتتويج الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي الهلال ثلاثة سيناريوهات، وذلك من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، غدًا الأحد، على حساب نادي أوراوا الياباني.

وسيكون السيناريو الأول أمام الهلال هو الفوز بأي نتيجة، أما السيناريو الثاني فهو التعادل بأي نتيجة، وسيكون السيناريو الثالث هو الخسارة بفارق هدف أمام أوراوا ماعدا نتيجة 1- 0.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خبر سار لنادي الهلال، في حال نجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني غدًا الأحد.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت بشكل رسمي أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 في الحصول على مقعد مؤهل للنسخة المقبلة من خلال دوري بلاده، فسوف يحصل على مقعد ولكن في الأدوار التمهيدية في البطولة.

جدير بالذكر أن الهلال سيركز على الفوز بـ دوري أبطال آسيا من أجل التواجد في الجهة الآمنة، حيث إذا لم ينجح الهلال في تحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم الجاري فسيضمن المشاركة الآسيوية في النسخة المقبلة من خلال التواجد في الدور التمهيدي.

وستنطلق مباراة أوراوا ضد الهلال، على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت اليابان.