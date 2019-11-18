ثلاثة شهور مهلة لأصحاب الأراضي المحياة
لتقديم طلبات تمليكها وفق النسب النظامية

ثلاثة شهور مهلة لأصحاب الأراضي المحياة

2019/11/18
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.
وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان أن التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، مشيراً إلى أن آخر موعد لذلك سيكون 16 / 06 / 1441هـ.
وبين اللحيدان أن الوزارة سوف تشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم .

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