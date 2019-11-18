ثلاث أزمات تُشعل الأجواء في #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف الخلاف المتواجد حاليًا بين أحمد الصائغ رئيس الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الراقي، عن 3 أزمات تسببت في هذا الخلاف.

وكانت الأزمة الأولى هي الخلاف بين منصور بن مشعل وأحمد الصائغ حول إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث اتخذ المشرف العام قرارًا بإقالته دون التشاور مع مجلس الإدارة، مما سبب أزمة للأهلي وهي ضرورة تسديد قيمة الشرط الجزائي للمدرب بعد إقالته تجنبًا للعقوبات.

وأيضًا كشفت أزمة السوري عمر السومة مع إيفانكوفيتش عدم استقرار الأوضاع الإدارية في الأهلي، حيث قيل إن لاعبًا يتحكم في مصير فريق ومدرب، وهو ما أظهر ضعف الإدارة الأهلاوية وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة.

أما الأزمة الثالثة فكانت تصريحات الأمير منصور بن مشعل، الذي قال فيها بأن الصائغ يسهر مع اللاعبين وليس حريصًا على مصلحة الفريق، بجانب عدم التزامه بإحضار الدعم المالي المطلوب لفريق الأهلي، وخرج الصائغ مؤكدًا أن تصريحات منصور بن مشعل غير صحيحة.

وفي تحليل لأوضاع الأهلي، أكد الناقدان الرياضيان غرم العمري وماجد الفهمي، أن النادي الأهلي يحتاج إلى المحبين في الوقت الحالي لتقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس الإدارة، أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل.

وعلق ماجد الفهمي على أزمات الراقي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “ما يحصل في الأهلي بسبب المحرضين.. الجمهور الأهلاوي قُهر هذا الموسم من داخل النادي.. وفي الأهلي أسماء كبيرة جدًّا تعد منظومة متكاملة”.

وتابع: “من وضع تاريخ المطالبة بعقد الجمعية العمومية للأهلي يريد الإضرار به وإسقاطه أمام المتصدر.. حاولت أن ألم شمل رجال الأهلي وأبلغت أحمد الصائغ شخصيًّا بأنني سأنتقد السلبيات لأنه الحل الوحيد لإصلاح أوضاع الأهلي”.

وفي السياق ذاته، قال غرم العمري: “ما يحصل في الأهلي لم نشاهد طوال تاريخه وهناك 3 معسكرات داخل النادي.. والمشكلة في الأساس هي ابتعاد رجال الأهلي الحقيقيين عن المشهد، هناك أسماء أهلاوية تنهي أزمات أكبر من كرة القدم”.

وأضاف: “يجب على الأمير منصور بن مشعل تقريب رجال الأهلي المحبين.. عملت 19 عامًا في الأهلي ولا أعرف المتواجدين بالنادي الآن.. أمام هيئة الرياضة المعترف بهم إدارة أحمد الصائغ فقط”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إدارة الأهلي منتخبة ومن الظلم الحكم على عملهم الآن.. أطالب هيئة الرياضة بتشكيل لجنة للنظر في عمل الإدارة.. بحسب معلوماتي أن الإدارة تعمل بشكل ممتاز جدًّا”.