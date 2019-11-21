ثلاث هدايا من إدارة #الاتحاد للجماهير

المواطن - محمد سمعه

أقدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على تقديم 3 هدايا للجماهير الاتحادية خلال شهر نوفمبر، وذلك أملًا في تصحيح مسار الفريق الأول من أجل تقديم النتائج الإيجابية.

وكانت الهدية الأولى هي إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا بسبب سوء النتائج وتعيين المدرب الهولندي هينك تين كات، حيث أكد الأخير أنه سيقاتل لإسعاد الجماهير الاتحادية بتحقيق النتائج الإيجابية.

أما الهدية الثانية، فكانت تجديد عقد المهاجم البرازيلي رومارينيو حتى عام 2022، بعد أن ذكرت تقارير صحافية أن الهلال يود التعاقد مع لاعب الاتحاد في يناير.

وكانت الهدية الثالثة، هي قرار تشكيل لجنة لاختيار اللاعبين الأجانب المكونة من عبدالله فوال وإبراهيم السويد وحمد المنتشري ومحمد نور نجوم الاتحاد السابقين.

وكان أنمار الحائلي قال في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد: متواصلون مع الاتحاديين بشكل دائم لما فيه مصلحة الفريق، وباب الاتحاد مفتوح للجميع.

وتابع الحائلي: تم تشكيل لجنة رباعية لاختيار اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية في يناير وهي مكونة من محمد نور، حمد المنتشري، إبراهيم السويد، عبدالله فوال.

ويأتي قرار أنمار الحائلي من أجل توحيد مصلحة فريق الاتحاد، خاصة بعد أن اشتكى نجوم سابقون من تراجع نتائج الفريق الأول وعلى رأسهم محمد نور.

ويستعد الاتحاد، لمواجهة الاتفاق يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.