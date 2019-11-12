ثنائية الفرج وعطيف تُقلق أوراوا

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى ثنائي الهلال سلمان الفرج وعبدالله عطيف في مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي البطولة القارية.

وكتب حساب البطولة الرسمي باللغة الإنجليزية: “سلمان الفرج وعبدالله عطيف قاما بـ 242 تمريرة مشتركة، بينهم 200 تمريرة ناجحة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019”.

وتابع حساب دوري أبطال آسيا تغريدته عن الفرج وعطيف قائلًا: “وكان شريكا خط الوسط في نادي الهلال هما الأفضل في جميع الفئات”.

ولعب الهلال ضد أوراوا على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في تحقيق الفوز بهدف سجله كاريلو، وسيخوض مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 من نوفمبر الجاري.