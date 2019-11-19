ثنائي باراجواي: الأخضر كان ندًّا قويًّا

المواطن - مروة نبيل

أشاد ثنائي منتخب باراجواي الأول لكرة القدم، ألميرون وجوستافو غوميز، بمستوى المنتخب السعودي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.

ولعبت السعودية ضد باراجواي وديًّا على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “ملعب الملز”، وانتهت المباراة الودية الدولية بالتعادل السلبي.

وتحدث ألميرون عن مواجهة الأخضر ضد باراجواي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “مباراة كانت صعبة والمنتخب السعودي كان ندًّا قويًّا وقدم مستوى ممتازًا”.

وعلق غوميز على اللقاء الودي قائلًا: “المواجهة كانت شديدة الندية، استحوذنا على الكرة، ومنتخب باراجواي يحتوي على عناصر شابة عديدة، وبشكل عام قدمنا مباراة ممتازة”.

يُذكر أن مباراة السعودية وباراجواي الودية، ضمن استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.