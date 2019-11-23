جاكيت ولي العهد يتصدر مواقع التواصل

المواطن- حسن عسيري - الرياض

ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرتدياً جاكيت بلون أسود، عصر أمس الجمعة خلال تشريفه لسباق السيارات الفورملا العالمي الذي استضافته محافظة الدرعية بمنطقة الرياض.

ولفت جاكيت ولي العهد أنظار المواطنين، حيث أُعجب الجميع بزي سموه، كما تصدر وسم “جاكيت ولي العهد”، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول عدد من المغردين سعر الجاكيت والحذاء الرياضي والنظارة التي كان يرتديها ولي العهد.

وقال عدد من المغردين إن الإقبال على المتاجر الإلكترونية كان كثيفاً لشراء الجاكيت، حيث نفدَ من المتاجر الإلكترونية في وقت قياسي.