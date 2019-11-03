جدة يصعد لدور الـ32 في كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي حطين بنتيجة 2-1.

ونجح جدة في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب إسماعيل أحمد في الدقيقة الرابعة عشرة.

وظل نادي حطين، يبحث عن إحراز هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب ياسر ضامري من تسجيل هدف التعادل لحطين في الدقيقة الثالثة والعشرين.

ولم يستمر التعادل لفترة طويلة، حيث عاد فريق جدة وأحرز الهدف الثاني عبر اللاعب إسماعيل أحمد في الدقيقة السابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم جدة بنتيجة 2-1.

واستمرت النتيجة كما هي في الشوط الثاني، حتى انتهت المباراة بفوز جدة وتأهله لدور الـ32.

وستُقام اليوم الأحد مباراة الهلال وعرعر ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الملك.

🎥 ــ هدف #جدة الأول عن طريق اللاعب اسماعيل عمر

⏱د 14"#جدة_حطين pic.twitter.com/f6vpBeDGhf — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 3, 2019