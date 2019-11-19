جدول الفعاليات والمناسبات والأنشطة اليوم

المواطن - الرياض

ما بين فعاليات الطيور المهاجرة و”النايت قاردن ” أو الحدائق الليلية، مرورًا بفعاليات موسم الرياض، تغطي المملكة فعاليات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنية في كل المناطق خلال شهر نوفمبر.

تتنوع فعاليات موسم الرياض اليوم لتشمل، نايت قاردن ” الحدائق الليلية، التي تقام من الخامسة مساء حتى الواحدة صباحًا، في المربع، فيما يقام مهرجان شدّه في حديقة وادي نمار حتى الحادية عشرة مساء كل ليلة.

وفي الجوف تتواصل فعاليات مهرجان شتاء الجوف الذي تنظمه شركة أسس التنظيم للمعارض في سكاكا وتمتد الفعاليات من الثانية بعد الظهر حتى الحادية عشرة مساء.

وينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي فعالية نشاط مغامرات سفينة الصحراء في الظهران ويمتد من الخامسة حتى السابعة مساء.

وفي كورال بيتش جدة تقام فعالية زواج عَ المزاج من السادسة مساء إلى الحادية عشرة والنصف ليلًا.

ولمعرفة جدول الفعاليات عبر الرابط التالي: (هنا).