جراحة تُبعد البركة عن #الأهلي 6 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن معاناة نجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد البركة، من إصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن.

وأشار النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن البركة سيجري عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونيخ الألمانية، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يدخل خالد البركة في برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجراء العملية الجراحية، يستمر لمدة من 4 إلى 6 أسابيع، قبل العودة للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي الجماعية مرة أخرى.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعرض مهاجمه السوري عمر السومة للفتاق الرياضي، وسيجري عملية جراحية في مدينة ميونيخ، يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أنه يحتاج برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا يستمر لمدة 3 إلى 4 أسابيع.