جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمريضة بحفر الباطن‎

جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمريضة بحفر الباطن‎

2019/11/25
الساعة 10:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حفر الباطن

أسهم بفضل الله الفريقُ الطبي المختص بمستشفى حفر الباطن المركزي في إعادة الحركة لمريضة كانت تعاني من آلام شديدة أسفل الظهر مع صعوبة الوقوف والحركة.

وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين أن المريضة تعاني من مشاكل في الأطراف السفلية مع التنمل الكامل؛ ما استدعى الفريق الطبي المختص لإجراء تدخل جراحي ناجح تم من خلاله توسيع ألقناه الشوكية وتثبيت وشد الفقرات القطنية على 3 مستويات باستخدام براغي طبية، حيث غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة مع قدرتها على المشي والتحرك ولله الحمد.

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