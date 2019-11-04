جراح عظام يكشف موعد عودة غوميز بعد كسر قدمه

المواطن - محمد سمعه

كشف جراح العظام أندرو جولدبيرج عن موعد عودة اللاعب البرتغالي أندري غوميز لاعب إيفرتون الإنجليزي إلى الملاعب بعد كسر قدمه في مباراة أمس الأحد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وكان الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام تدخل بعنف على قدم اللاعب أندري غوميز ليتسبب في كسر مضاعف له، حيث طُرد لاعب توتنهام في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة.

ونقلت وكالة PA تصريحات أندرو جولدبيرج الذي قال: غوميز سيعود لإيفرتون بعد حوالي 6 أشهر من الآن وفي أسوأ الأحوال قد يعود للمباريات بعد عام.

وتابع جراح العظام: يجب على اللاعب أن يكون صبورًا في العلاج لأن حالته خطرة للغاية ويجب أن يكون متفائلًا لأن بعض الإصابات مثل إصابته قد تحرمه من لعب الكرة نهائيًا.

وأضاف جولدبيرج: إذا سارت فترة التأهيل بشكل جيد ولم تتأثر سيولة الدم بجانب عدم تأثر الأربطة وشفائها بشكل جيد، أعتقد أن أندري غوميز سيعود بعد 6 أشهر لإيفرتون.

وأكمل جراح العظام حديثه قائلًا: التدخل العنيف على قدم أندري غوميز جعلت الإصابة تبدو خطيرة والكسر المضاعف تم لأنه نزل بوضع خاطئ على قدمه مما تسبب في كسر العظام ووجود خلع في المفاصل ولا أعتقد أنه يجب لوم سون هيونج مين، يكفي فقط رد فعله بعد إصابة نجم إيفرتون.

يذكر أن سون بكى متأثرًا بإصابة غوميز، حيث التف حوله لاعبو إيفرتون وتوتنهام لمواساته قبل أن يُطرد من المباراة.

وسيعرض توتنهام دعمه الكامل لتهيئة سون من حالته النفسية السيئة عن طريق تقديم جلسات علاج نفسي له خلال الفترة المقبلة.

وانتهت مباراة إيفرتون وتوتنهام أمس الأحد بالتعادل بهدف لكل فريق.