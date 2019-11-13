جروس يحدد أول الراحلين عن #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، أول الراحلين عن صفوف الراقي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير صحافية: إن جروس لا يريد الإبقاء على المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان زوكانوفيتش انضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي جنوى الإيطالي، لكن اللاعب البوسني لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للراقي منذ انطلاق الموسم.

من ناحية أخرى، يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ سيكون على موعد مع مشاكل مقبلة للراقي تتعلق بالديون وتأخير بعض المستحقات المالية.

وكانت أبرز المشاكل التي عانت منها إدارة الأهلي مؤخرًا، هي مستحقات المدرب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش، التي طالب بها بعد الإقالة من تدريب الراقي في سبتمبر الماضي.

وواجهت إدارة الأهلي، مشكلة أخرى، وهي تتعلق بـ دفع ما يُقرب من 4 ملايين دولار أمريكي كمستحقات متأخرة على الراقي في صفقة تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس من صفوف نادي سانتوس لاجونا المكسيكي في صيف عام 2018.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي كانت اجتهدت لعلاج مشكلة النتائج السلبية بالتعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق الأول، حتى نهاية الموسم وما إن تحسنت النتائج حتى ظهرت مشاكل الديون والمستحقات المتأخرة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إيجاد مصادر لمداخيل جديدة للنادي وخلق أجواء من الاستثمار للنادي تعود بالنفع على الفريق لحل مشاكله المالية وتسديد كافة المستحقات والديون قبل أن تتطور المشاكل في الفيفا وتؤثر على الفريق الأهلاوي سلبًا.

وقال برانكو في وقت سابق خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لم أستلم مستحقاتي المالية كاملة عند مغادرتي.. فقط مرتب شهر، وعقدي مع النادي الأهلي يلزمهم بدفع مرتبات عام كامل في حال إنهاء عقدي”.

وتابع المدرب الكرواتي تصريحاته قائلًا: “لدي طريقان لاستلام مستحقاتي إما التفاوض مع إدارة النادي الأهلي أو الاتجاه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ورفع قضية على النادي”.