جروس يضع خطته لتكريم حسين عبدالغني

المواطن - محمد سمعه

وضع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي، خطته من أجل تكريم النجم حسين عبدالغني ظهير أيسر الفريق.

وكان حسين عبدالغني قرر اعتزال كرة القدم في الفترة الأخيرة، بسبب عدم المشاركة بصورة منتظمة في مباريات الفريق الأول.

وقد يُفكر المدرب جروس في الدفع بحسين عبدالغني في مباراة الأهلي والجندل، المقرر إقامتها الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ومن المحتمل أن تكون مباراة الجندل، هي المباراة الأخيرة لـ حسين عبدالغني في مسيرته، حيث يفكر جروس في إشراكه وإعطائه شارة قيادة الفريق.

وانضم حسين عبدالغني للنادي الأهلي في الفترة الماضية قادمًا من نادي أحد، حيث أراد نجم المنتخب السعودي السابق إنهاء مسيرته الكروية مع الفريق الأهلاوي.

ولم يشارك حسين عبدالغني بصورة منتظمة مع الأهلي قبل قدوم جروس، وذلك بسبب حدوث خلاف بينه وبين المدرب السابق للأهلي، صالح المحمدي.

وسبق لـ حسين عبدالغني اللعب في صفوف نادي النصر وخاض تجربة احترافية في الدوري البلغاري.

من ناحية أخرى، تفكر إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، في معاقبة اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، بعد تصرفه الذي صدر منه في مباراة الاتحاد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتدرس إدارة الأهلي معاقبة بلايلي إما عن طريق الخصم المالي أو استبعاد من قائمة الفريق الأول خلال المباريات المقبلة.

وكان يوسف بلايلي رفض مصافحة المدرب السويسري كريستيان جروس أثناء استبداله في مباراة الأهلي والاتحاد، كما أن تصرف بلايلي لا يعد المرة الأولى من حيث حدوثه.

وربما تتخذ إدارة الأهلي قرارًا بعرض بلايلي للبيع في فترة الانتقالات الشتوية أو فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال تكرر تصرف اللاعب الجزائري في مباريات الراقي.